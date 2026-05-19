Italiani morti alle Maldive recuperati corpi di due sub individuati nella grotta

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due corpi di sub italiani sono stati recuperati nelle ultime ore in una grotta sottomarina alle Maldive, mentre altri due corpi sono ancora da trovare. I quattro sub erano scomparsi durante un’immersione giovedì scorso e sono stati individuati ieri. Le operazioni di recupero sono continuate nelle acque dell’arcipelago, con l’impiego di team specializzati. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno coordinando le ricerche e le operazioni di recupero dei resti.

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(Adnkronos) – Sono stati recuperati i primi due dei quattro corpi dei sub italiani individuati ieri in una grotta sottomarina alla Maldive, morti giovedì scorso durante un'immersione. Lo riferiscono fonti locali. Gli altri due corpi, come anticipato nelle scorse ore, dovrebbero essere recuperati domani. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato già recuperato,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Alle Maldive recuperati i primi due corpi dei sub italiani

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