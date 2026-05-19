Italiani morti alle Maldive recuperati corpi di due sub individuati nella grotta

Due corpi di sub italiani sono stati recuperati nelle ultime ore in una grotta sottomarina alle Maldive, mentre altri due corpi sono ancora da trovare. I quattro sub erano scomparsi durante un’immersione giovedì scorso e sono stati individuati ieri. Le operazioni di recupero sono continuate nelle acque dell’arcipelago, con l’impiego di team specializzati. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno coordinando le ricerche e le operazioni di recupero dei resti.

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