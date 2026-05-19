Maldive recuperati i corpi di due dei quattro sub italiani morti nella grotta 

Da ildifforme.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo delle Maldive ha comunicato il recupero di due dei quattro sub italiani morti durante un’immersione in una grotta. La notizia è stata confermata tramite un comunicato ufficiale, che specifica come siano stati estratti i corpi delle due persone. Si attende ancora il recupero degli altri due corpi, che potrebbe avvenire nelle prossime ore. La polizia locale sta coordinando le operazioni di recupero e le indagini sulla vicenda sono in corso.

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Il governo maldiviano annuncia il recupero dei corpi di due dei quattro connazionali deceduti durante un'immersione: “Gli altri due corpi forse domani”. In corso anche un’inchiesta sui permessi rilasciati ai 5 sub Sono entrate nel vivo le complesse operazioni di recupero deiquattro corpi dei sub italianideceduti durante un’immersione alle Maldive lo scorso 14 maggio. E così come da piano operativo, l’operazione odierna ha segnato il passaggio dallafase di localizzazionea quella, estremamente delicata, del recupero in profondità, fortunatamente riuscita. Infatti, da quanto appreso dai media locali,sono stati recuperati i primi due corpidei quattro sommozzatori deceduti e individuati nella grotta di Dhekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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