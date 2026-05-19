Maldive recuperati i corpi di due dei quattro sub italiani morti nella grotta

Il governo delle Maldive ha comunicato il recupero di due dei quattro sub italiani morti durante un’immersione in una grotta. La notizia è stata confermata tramite un comunicato ufficiale, che specifica come siano stati estratti i corpi delle due persone. Si attende ancora il recupero degli altri due corpi, che potrebbe avvenire nelle prossime ore. La polizia locale sta coordinando le operazioni di recupero e le indagini sulla vicenda sono in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui