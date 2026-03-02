Arpal | nuovi posti di lavoro disponibili recruiting day nel settore aeronautico e marittimo

I Centri per l'impiego di Brindisi e della provincia segnalano 68 annunci di lavoro attivi, che corrispondono a 280 posizioni aperte nel settore aeronautico e marittimo. L'ottavo report settimanale dell'ARPAL Puglia, elaborato dall'Ambito di Brindisi, evidenzia questa crescita nel mercato del lavoro locale, con nuove opportunità disponibili attraverso il portale regionale

Pubblicato l’ottavo report settimanale con 68 annunci aperti. Turismo e marketing guidano le ricerche, eventi di selezione per Aero Alliance e operatori navali Il comparto turismo e ristorazione si conferma leader assoluto nelle ricerche di personale con 118 figure richieste, seguito dal settore marketing che registra 100 posizioni aperte. Il settore metalmeccanico occupa la terza posizione con 11 posti di lavoro disponibili, mentre il commercio offre 9 opportunità di impiego. A seguire si posizionano i settori trasporti, sanità e sanitario con sei posizioni ciascuno, seguiti dal comparto servizi e industria che registrano entrambi cinque figure ricercate. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

