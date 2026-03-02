Evasione fiscale società di autonoleggio nei guai | sequestrato un appartamento a Salerno

Le forze dell'ordine hanno sequestrato un appartamento a Salerno nell'ambito di un'operazione contro l'evasione fiscale che coinvolge una società di autonoleggio irpina. L'intervento, condotto dai finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, ha portato al sequestro preventivo di diversi beni appartenenti alla società. L'azione si inserisce in un'indagine più ampia sulla gestione fiscale dell'azienda.

C'è anche un immobile situato a Salerno fra i beni oggetto di un sequestro preventivo ai danni di una società di autonoleggio irpina eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Avellino. Il provvedimento è scattato al termine di un'indagine che ipotizza una rilevante evasione delle imposte.

