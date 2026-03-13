Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione e autoriciclaggio

Irene Pivetti è stata condannata a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. La decisione è stata emessa da un tribunale italiano e riguarda un procedimento avviato contro di lei per presunte irregolarità finanziarie. La sentenza si basa sulle prove presentate nel corso del processo e riguarda attività svolte negli ultimi anni. La condanna è definitiva e non sono previste appelli.

Certe sentenze non si limitano a decidere una pena: raccontano un clima, un giudizio netto, parole che pesano come pietre. E quando riguardano un volto che per anni è stato nelle istituzioni, l’effetto è ancora più dirompente. In queste ore, è proprio un passaggio scritto nero su bianco a far discutere. >> Garlasco, clamoroso De Rensis: l’annuncio in tv Perché nelle motivazioni depositate a Milano, i giudici non si sono fermati ai numeri o alle procedure: hanno descritto un comportamento, una strategia, una linea di difesa. Ed è qui che la vicenda torna a riaccendersi, tra indignazione, curiosità e reazioni che rimbalzano ovunque. Le motivazioni che inchiodano: “intensità del dolo” e “proposito criminoso”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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