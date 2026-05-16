In Altre Parole | Roberto Vecchioni Antonio Padellaro e Paolo Kessisoglu tra gli ospiti

Da davidemaggio.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 20 torna in onda “In Altre Parole”, il programma condotto da Massimo Gramellini dedicato a temi di attualità e cultura. Tra gli ospiti di questa edizione ci sono Roberto Vecchioni, Antonio Padellaro e Paolo Kessisoglu. La trasmissione si propone di offrire un approfondimento sui temi del momento attraverso interventi e interviste. La puntata sarà trasmessa sulla stessa rete che ha già trasmesso le precedenti edizioni, con un pubblico che segue regolarmente il programma.

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Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 16 maggio, con un nuovo appuntamento di  In Altre Parole, il programma di attualità e cultura in onda alle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 16 maggio 2026. In apertura, Massimo Gramellini dialogherà con il giornalista Antonio Padellaro sui principali temi d’attualità che hanno segnato la settimana. Ad arricchire la puntata, una conversazione con il professore Roberto Vecchioni, che torna per presentare in anteprima il suo nuovo libro  Scrivere il cielo, e un’intervista a Paolo Kessisoglu, in libreria con  Ieri è il momento giusto. Tra gli altri ospiti della serata anche Lella Costa, l’attivista per i diritti umani e digitali Pegah Moshir Pour, in uscita con il nuovo romanzo  La casa dimenticata, e la psicologa e analista politica Mary L. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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