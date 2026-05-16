In Altre Parole | Roberto Vecchioni Antonio Padellaro e Paolo Kessisoglu tra gli ospiti

Stasera alle 20 torna in onda “In Altre Parole”, il programma condotto da Massimo Gramellini dedicato a temi di attualità e cultura. Tra gli ospiti di questa edizione ci sono Roberto Vecchioni, Antonio Padellaro e Paolo Kessisoglu. La trasmissione si propone di offrire un approfondimento sui temi del momento attraverso interventi e interviste. La puntata sarà trasmessa sulla stessa rete che ha già trasmesso le precedenti edizioni, con un pubblico che segue regolarmente il programma.

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