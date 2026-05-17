Domenica In anticipazioni del 17 maggio | Roberto Vecchioni tra gli ospiti di Mara Venier

Domenica In torna domenica 17 maggio con Mara Venier alla guida del programma. Tra gli ospiti annunciati c’è il cantautore Roberto Vecchioni, che parteciperà alla puntata insieme ad altri protagonisti dello spettacolo e della musica. La conduttrice accoglierà gli ospiti in studio per un appuntamento che si preannuncia ricco di momenti diversi, con interviste e performance dal vivo. La trasmissione sarà trasmessa come di consueto su Rai1, con un pubblico pronto a seguire la puntata.

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