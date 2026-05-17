Domenica In anticipazioni del 17 maggio | Roberto Vecchioni tra gli ospiti di Mara Venier
Domenica In torna domenica 17 maggio con Mara Venier alla guida del programma. Tra gli ospiti annunciati c’è il cantautore Roberto Vecchioni, che parteciperà alla puntata insieme ad altri protagonisti dello spettacolo e della musica. La conduttrice accoglierà gli ospiti in studio per un appuntamento che si preannuncia ricco di momenti diversi, con interviste e performance dal vivo. La trasmissione sarà trasmessa come di consueto su Rai1, con un pubblico pronto a seguire la puntata.
Mara Venier torna con un nuovo appuntamento di Domenica In: ad attendere l’affezionato pubblico di Rai1 una puntata ricca di ospiti e tante sorprese. La conduttrice va in onda domenica 17 maggio, sempre alle 14.00, insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Interviste intime, grandi nomi dello spettacolo e spazio all’approfondimento: gli spettatori anche questa settimana si ritroveranno immersi un lungo racconto fatto di grandi emozioni. Domenica In, le anticipazioni del 17 maggio. Tornaa come ogni settimana l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e Domenica In. 🔗 Leggi su Dilei.it
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