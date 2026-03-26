Italia-Irlanda del Nord 2-0 Gattuso passa il turno | martedì la finale playoff contro la Bosnia

Nella partita tra Italia e Irlanda del Nord, l’Italia ha vinto 2-0 e ha conquistato l’accesso alla finale playoff contro la Bosnia, prevista per martedì. La squadra italiana ha segnato due gol nel corso della partita, riuscendo a superare la difesa avversaria fin dai primi minuti. Gattuso era chiamato a ottenere una vittoria e la sua Nazionale è riuscita a trovare la strategia vincente.

Nella serata in cui Gattuso doveva vincere, senza se e senza ma, la sua Nazionale riesce a trovare la chiave giusta per sfondare la difesa dell'Irlanda del Nord, che sin dal primo minuto di gioco ha provato a portare la partita ai supplementari, senza riuscirci. A siglare le reti che portano l'Italia a giocare la finale dei playoff Mondiali Sandro Tonali, fulcro del centrocampo azzurro per tutta la partita, e Moise Kean, che tanto aveva sprecato ad inizio ripresa. Nel primo tempo, va detto, gli uomini di Gattuso non sono riusciti a sfondare, nonostante la buona aggressività mostrata nei primi 15' di gioco. Poi è subentrata la paura: poche occasioni e i cross di Politano e Dimarco non sfruttati al meglio dalle punte, Kean e Retegui. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Italia-Irlanda del Nord 2-0, Gattuso passa il turno: martedì la finale playoff contro la Bosnia Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord 2-0, Gattuso passa il turno: martedì la finale playoffNella serata in cui Gattuso doveva vincere, senza se e senza ma, la sua Nazionale riesce a trovare la chiave giusta per sfondare la difesa... Leggi anche: L'Italia è in finale playoff per i Mondiali 2026: Tonali e Kean piegano l'Irlanda del Nord 2-0, Gattuso: "Non è stato facile" Aggiornamenti e notizie su Italia Irlanda del Nord 2 0 Gattuso... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord 2-0: i gol di Tonali e Kean fanno ESPLODERE Francesco Repice in radiocronaca facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com