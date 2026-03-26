Nella serata in cui la Nazionale di calcio di Gattuso doveva vincere, senza possibilità di dubbi, la squadra è riuscita a superare la difesa dell’Irlanda del Nord, che sin dal primo minuto ha mostrato solidità. La partita si è conclusa con un risultato di 2-0, consentendo alla formazione di passare il turno e di qualificarsi per la finale playoff, prevista per martedì.

Nella serata in cui Gattuso doveva vincere, senza se e senza ma, la sua Nazionale riesce a trovare la chiave giusta per sfondare la difesa dell'Irlanda del Nord, che sin dal primo minuto di gioco ha provato a portare la partita ai supplementari, senza riuscirci. A siglare le reti che portano l'Italia a giocare la finale dei playoff Mondiali Sandro Tonali, fulcro del centrocampo azzurro per tutta la partita, e Moise Kean, che tanto aveva sprecato ad inizio ripresa. Nel primo tempo, va detto, gli uomini di Gattuso non sono riusciti a sfondare, nonostante la buona aggressività mostrata nei primi 15' di gioco. Poi è subentrata la paura: poche occasioni e i cross di Politano e Dimarco non sfruttati al meglio dalle punte, Kean e Retegui. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Italia-Irlanda del Nord 2-0, Gattuso passa il turno: martedì la finale playoff

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