laura ravetto lascia la lega e va con vannacci

Laura Ravetto ha annunciato di aver lasciato la Lega per aderire al movimento guidato dal generale Roberto Vannacci, denominato Futuro Nazionale. La notizia è stata riportata da Repubblica in un articolo scritto da Lorenzo De Cicco. La decisione di Ravetto di cambiare schieramento politico è stata comunicata recentemente. Vannacci e il suo movimento sono ora coinvolti in questa nuova fase politica della politica italiana.

Laura Ravetto lascia la Lega e passa con il generale Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale. A dirlo è Repubblica in un articolo a firma di Lorenzo De Cicco. "È la prima big del Carroccio - si legge - a passare con l’ex parà e il suo Futuro nazionale" e i "fedelissimi del generale giurano che Ravetto non sarà l’unica. Altri esponenti leghisti sarebbero pronti a seguirla nelle prossime settimane". “Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti col parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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