Porto di Ravenna | traffici su +30% arriva il festival Deportibus

Nel porto di Ravenna, i dati sui traffici segnano un aumento del 30% rispetto all'anno precedente. Contestualmente, si terrà la manifestazione Deportibus, dedicata alle iniziative culturali e alle innovazioni nel settore portuale. Durante l'evento, verranno presentate nuove tecnologie e sistemi di gestione, mentre si discute delle ripercussioni che la recente riforma portuale avrà sui flussi commerciali e sulle operazioni in corso.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova riforma portuale i record di traffico ravennati?. Quali innovazioni tecnologiche verranno presentate durante l'area Impronte?. Chi parteciperà ai tavoli tecnici sulla transizione energetica del porto?. Dove si svolgeranno gli spettacoli con droni e musica classica?.? In Breve Traffici portuali superati nel 2025 le 28 milioni di tonnellate movimentate. Festival Deportibus dal 21 al 23 maggio con 30 appuntamenti territoriali. Michele de Pascale e Alessandro Barattoni presentano il programma in Regione. Concerto di Olen Cesari il 22 maggio al teatro Dante Alighieri. Il porto di Ravenna registra una crescita del 30% nei traffici rispetto all’aprile precedente, aprendo la strada alla seconda edizione di Deportibus tra il 21 e il 23 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto di Ravenna: traffici su +30%, arriva il festival Deportibus Notizie correlate Ravenna apre le porte a "Deportibus", il festival che mette al centro i porti: attesi oltre un centinaio di ospitiDopo essere stata nominata Capitale italiana del mare, Ravenna si prepara ad ospitare un'altra importante manifestazione che punta a mettere al... Crescono ancora i traffici al porto di VeneziaI traffici del primo trimestre 2026 del porto di Venezia confermano la tendenza alla crescita (+1. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Porto, un mese di traffici record: Ad aprile crescita del 30 per cento. Adriatico al centro di equilibri logistici; Accordo sull’autotrasporto container al porto di Ravenna; Macfrut 2026, bilancio positivo per il Terminal Container Ravenna; Macfrut 2026, bilancio positivo per TCR e il sistema portuale di Ravenna. Traffici, il Porto accelera. Primo trimestre positivo. E boom ad aprile: incremento del 30 %Il dato coinvolge tutte le tipologie merceologiche e trova riscontro nell’operatività quotidiana, con un numero elevato di navi presenti. Il presidente Benevolo: Una dinamica molto sostenuta. ilrestodelcarlino.it Porto, un mese di traffici record: Ad aprile crescita del 30 per cento. Adriatico al centro di equilibri logisticiIl presidente dell’Autorità Portuale, Francesco Benevolo: Lo scalo ravennate sta attraversando una fase particolarmente positiva, inserita in un contesto internazionale complesso ma ricco di nuove op ... ilrestodelcarlino.it Al porto di Ravenna arrivano tempi certi e indennizzi per l’ #autotrasporto. Un cambiamento concreto: non solo attese definite, ma anche durata precisa di carico e scarico. Leggi l’approfondimento x.com Il Porto di Marina di Ravenna: tra dighe, moli, barche a vela e tartarughe da salvare, un luogo dove il mare si vive e si respira ogni giorno #myRavenna - facebook.com facebook