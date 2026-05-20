Ravenna-Salernitana | il tabellino della partita

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica si è disputata la partita tra Ravenna e Salernitana, terminata con la formazione di casa che ha schierato un modulo 3-5-2. In campo, il portiere Poluzzi e la linea difensiva composta da Donati, Bianconi ed Esposito. A centrocampo, Da Pozzo, Di Marco, Lonardi, Mandrolini e M. sono stati impiegati, con Di Marco sostituito al 21’ da Okaka e Lonardi sostituito allo stesso minuto da Tenkorang. La partita si è conclusa con la formazione di casa che ha schierato anche altri giocatori nel secondo tempo.

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RAVENNA (3-5-2): Poluzzi; Donati, Bianconi, Esposito; Da Pozzo, Di Marco (21' st Okaka), Lonardi (21' st Tenkorang), Mandrolini, M., Falbo (1' st Bani); Spini (40' st Motti), Fischnaller (40' st Corsinelli). A disposizione: Anacoura, Solini, Stagni, Rossetti, Rrapaj, Calandrini, Scaringi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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