Pagelle Salernitana-Ravenna 2-0 | Lescano e Anastasio piegano il Ravenna la coreografia ispira Donnarumma

La partita tra Salernitana e Ravenna si è conclusa con un risultato di 2-0, grazie ai gol di Lescano e Anastasio. Durante il match, il portiere della squadra di casa ha effettuato un intervento decisivo per evitare il pareggio nel momento più complesso. L’impianto dello stadio ha mostrato una coreografia che ha impressionato anche il portiere avversario. La vittoria ha permesso alla squadra di casa di avvicinarsi alla semifinale, con l’allenatore che ha assistito alla partita da bordo campo.

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Donnarumma salva i granata nel momento più difficile, poi l’Arechi esplode: Cosmi vede la semifinale. Una coreografia spettacolare, ventiduemila cuori granata e una vittoria pesantissima verso la semifinale dei play off di serie C. La S di Superman disegnata dalla sud sembra quasi una premonizione. A vestire i panni del super eroe è Donnarumma che vola da una parte all’altra per salvare il risultato. La Salernitana supera 2-0 il Ravenna nell’andata dei quarti playoff e si prende un vantaggio importante in vista del ritorno del 20 maggio al Benelli (diretta Raisport dalle 20:45). A decidere la sfida dell’Arechi sono Lescano e Anastasio nella ripresa, ma il risultato porta anche la firma enorme dell’estremo difensore granata, decisivo quando il Ravenna aveva alzato i giri del motore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pagelle Salernitana-Ravenna 2-0: Lescano e Anastasio piegano il Ravenna, la coreografia ispira Donnarumma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La luce di Achik, i gol di Lescano e Anastasio: la Salernitana sognaIl primo episodio dubbio si consuma al 3': fiondata di Ferraris per Cabianca che stacca, colpisce di testa e anticipa nettamente Poluzzi. Pagelle Salernitana-Latina 2-1: Cabianca trascina, Lescano colpisce, Golemic e Capomaggio disastroTre punti conquistati a denti stretti per restare agganciati al Cosenza La Salernitana porta a casa tre punti pesanti all’Arechi battendo il Latina... Salernitana-Ravenna 2-0, le pagelle: Achik cambia la partita, Donnarumma decisivoStampa Lescano e Anastasio firmano il successo granata all’Arechi. Prestazione solida della squadra di Cosmi, protagonista anche il portiere con interventi salva-risultato DONNARUMMA 7 Decisivo nei mo ... salernonotizie.it Play-off, Palle inattive fatali al Ravenna: la Salernitana vince 2-0 e mercoledì al Benelli servirà una gran rimonta ai giallorossiSALERNITANA-RAVENNA 2-0 SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Villa, Tascone (40’ st Carriero), De Boer (10’ st Gyabuaa), ... corriereromagna.it