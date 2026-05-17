Salernitana-Ravenna | il tabellino della partita

Nella partita tra Salernitana e Ravenna, sono stati schierati i seguenti giocatori. La formazione della Salernitana è stata disposta con un 3-4-1-2 e ha visto in campo Donnarumma tra i pali, con Berra, Golemic e Anastasio in difesa. A centrocampo, Cabianca e Villa sono stati accompagnati da Tascone, entrato al 40' del secondo tempo, e de Boer, sostituito al 9' della ripresa da Gyabuaa. In attacco, Ferraris e Ferrari sono stati affiancati da Lescano, mentre i cambi hanno riguardato anche i giocatori in panchina.

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