Salernitana-Ravenna | il tabellino della partita
Nella partita tra Salernitana e Ravenna, sono stati schierati i seguenti giocatori. La formazione della Salernitana è stata disposta con un 3-4-1-2 e ha visto in campo Donnarumma tra i pali, con Berra, Golemic e Anastasio in difesa. A centrocampo, Cabianca e Villa sono stati accompagnati da Tascone, entrato al 40' del secondo tempo, e de Boer, sostituito al 9' della ripresa da Gyabuaa. In attacco, Ferraris e Ferrari sono stati affiancati da Lescano, mentre i cambi hanno riguardato anche i giocatori in panchina.
Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone (40' st Carriero), de Boer (9' st Gyabuaa), Villa; Ferraris (33' st Capomaggio); Ferrari (9' st Achik), Lescano (40' st Molina). A disposizione: Brancolini, Inglese, Antonucci, Xaxhiu, Quirini, Longobardi, Di Vico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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