Salernitana un punto e daccapo la voce dei tifosi | Già si vede la mano di Cosmi

La Salernitana si prepara per il derby di giovedì sera allo stadio Pinto di Caserta. La squadra si concentra sul match, in attesa di conoscere le condizioni di Gyabuaa e Molina. I tifosi hanno espresso il loro parere, notando una maggiore solidità e determinazione della squadra, attribuendola anche all’impatto del nuovo allenatore. La partita rappresenta un momento chiave nel calendario della squadra.

I supporter granata commentano il pareggio ottenuto dalla Bersagliera nella garà d'esordio della nuova gestione tecnica. Giovedì c'è il derby a Caserta Il derby a Caserta è già alle porte: Salernitana in campo allo stadio Pinto, giovedì sera. In attesa di valutare le condizioni di Gyabuaa e di Molina, la squadra granata si fionda nel tour de force con una certezza in più: agli occhi di tutti, allenatore compreso, appare più solida, determinata. Ci crede, ha voglia di misurarsi. La cura Cosmi, in poche ore, ha di sicuro prodotto questo scossone emotivo. Per l'efficacia nei sedici metri che contano e anche sulla trequarti, bisogna invece perseverare e soprattutto cercare i piedi giusti. Salernitana, un punto all'esordio di Cosmi e classifica più corta alle spalleFinisce senza reti l'esordio di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana. All'Arechi contro il Catania termina 0-0 una gara intensa ma povera di vere occasioni. Salernitana-Catania 0-0, punto pesante per gli etnei all'ArechiUn pareggio a reti bianche che muove la classifica e conferma la solidità del Catania. All'Arechi finisce 0-0 tra la Salernitana di Cosmi, all'esordio stagionale in panchina, e gli etnei di Toscano. Salernitana - Catania 0-0, la reazione dei tifosi a fine gara. Full time all'Arechi Il commento: il Catania avrebbe anche meritato il successo, ma ha sprecato troppo negli ultimi venti metri. Buon palleggio, fase difensiva solida, Salernitana in difficoltà in più occasioni.