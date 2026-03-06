Casertana-Salernitana 1-0 pagelle | la Salernitana affonda al Pinto Cosmi non scuote i granata

La partita tra Casertana e Salernitana si è conclusa con una vittoria per 1-0 dei padroni di casa, che hanno ottenuto tre punti importanti. La Salernitana, invece, ha subito una sconfitta al Pinto e si trova ora al quarto posto in classifica, superata dal Cosenza. La gara ha visto i granata perdere terreno nella corsa alla promozione.

La Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza. La partita lascia un retrogusto amaro: nonostante i cambi operati da Cosmi, i granata non riescono a scuotersi e rischiano di compromettere la corsa ai play off. «Chiudere la regular season al terzo posto è fondamentale», ha dichiarato Gyabua a fine gara, sottolineando l'urgenza di invertire la rotta. Un commento che fotografa l'urgenza del momento: serve reazione immediata, perché la strada verso i play off è ancora lunga ma pericolosamente accidentata se la squadra non cambia passo. Il gol decisivo arriva al 37' del primo tempo: azione insistita di Girelli, la palla sbatte su Matino e arriva a Butic, che di sinistro trafigge Donnarumma.