Rapporti con Israele Evola e La Torre Rifondazione comunista | Lagalla sia meno ambiguo

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervento di un rappresentante di Rifondazione Comunista invita il sindaco a chiarire meglio le sue posizioni sui rapporti con Israele e sulla questione palestinese. Secondo la dichiarazione, se il primo cittadino ritiene che il popolo palestinese sia vittima di una persecuzione e condanna le azioni del governo israeliano, dovrebbe sostenere questa posizione con il supporto della sua maggioranza in consiglio comunale. La richiesta si basa sulla necessità di trasparenza e coerenza nelle dichiarazioni pubbliche del sindaco.

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"Se il Sindaco Lagalla ritiene davvero che il popolo palestinese sia ‘vittima incolpevole di una tragica persecuzione’ e se concorda con la ‘condanna morale e politica delle condotte del governo israeliano, diffusamente avvertita’ deve sostenere, con la sua maggioranza in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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