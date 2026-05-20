Rapporti con Israele Evola e La Torre Rifondazione comunista | Lagalla sia meno ambiguo

L'intervento di un rappresentante di Rifondazione Comunista invita il sindaco a chiarire meglio le sue posizioni sui rapporti con Israele e sulla questione palestinese. Secondo la dichiarazione, se il primo cittadino ritiene che il popolo palestinese sia vittima di una persecuzione e condanna le azioni del governo israeliano, dovrebbe sostenere questa posizione con il supporto della sua maggioranza in consiglio comunale. La richiesta si basa sulla necessità di trasparenza e coerenza nelle dichiarazioni pubbliche del sindaco.

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