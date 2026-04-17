Rifondazione comunista | Il Consiglio fermi Lagalla e ridia a Sispi i fondi necessari a funzionare

Il partito Rifondazione comunista ha chiesto che il Consiglio comunale intervenga per bloccare l’operato del sindaco e per restituire a Sispi i fondi necessari per il suo funzionamento. La richiesta si basa sulla necessità di rispettare il contratto di servizio stipulato con la società di trasporto pubblico. La questione sarà discussa nel corso dell’approvazione del bilancio preventivo 2025, previsto nell’ordine del giorno della prossima seduta.

"Il Consiglio comunale pretenda l'applicazione del contratto di servizio di Sispi: ciò potrà avvenire in occasione della discussione sul budget 2025 già all'ordine del giorno. Quindi si può stigmatizzarne la mancata approvazione, chiedendo che sia immediatamente discussa in modo da garantire sia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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