Una rapina da circa 100mila euro ai danni di un negozio di orologi di lusso si è conclusa con l’arresto di due uomini francesi. La polizia ha identificato i sospetti grazie alle immagini di una dash-cam installata su un taxi che ha seguito i movimenti dei rapinatori. I due complici sono stati fermati in via Preneste, dove sono stati trovati con parte della refurtiva. Le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.

? Domande chiave Come ha fatto una dash-cam di un taxi a identificare i rapinatori?. Chi sono i due complici francesi arrestati in via Preneste?. Dove si nascondeva il giovane rapinatore al momento del fermo?. Cosa ha trovato la polizia nel borsello del sospettato?.? In Breve Rapina avvenuta il 23 aprile in via Plinio tra corso Buenos Aires.. Coinvolti due cittadini francesi di 25 e 29 anni.. Arresto del sospettato il 18 maggio in via Preneste.. Recuperato Rolex da 100mila euro e vestiti usati nel crimine.. Un turista irlandese di 58 anni è stato derubato di un Rolex da 100mila euro lo scorso 23 aprile a Milano, in via Plinio, dove l’aggressore è stato poi identificato grazie alle riprese di una dash-cam di un taxi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina al Rolex da 100mila euro: il taxi incastra il rapinatore

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