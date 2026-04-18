A Torino, un giovane di 21 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver tentato di rubare un orologio di lusso del valore di 9.500 euro durante un incontro ravvicinato. La rapina è avvenuta nel centro cittadino, e l’arresto è stato effettuato poco dopo il tentativo di furto. L’uomo è ora a disposizione delle autorità per le verifiche del caso.

Un giovane di 21 anni è stato arrestato nel cuore di Torino dopo aver messo in atto un piano per sottrarre un orologio di lusso durante un incontro ravvicinato. La rapida reazione delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare il prezioso oggetto e fermare il presunto truffatore nelle immediate vicinanze del luogo del furto. L’episodio è scaturito da una transazione privata organizzata tramite un annuncio pubblicato online, che riguardava un Rolex modello GMT Master 2 dal valore di 9.500 euro. Il contatto era stato stabilito con un uomo che aveva espresso interesse per l’acquisto, ma che aveva poi comunicato che al suo posto si sarebbe presentato il figlio per effettuare la verifica dell’orologio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, rapina al Rolex da 9.500 euro: scappato con il furto, arrestato

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