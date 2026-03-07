Truffano il cugino disabile e gli sottraggono 790mila euro | condannati marito e moglie

A Pavia, un marito e una moglie sono stati condannati per aver truffato il cugino disabile e gli zii anziani, sottraendo complessivamente circa 790 mila euro. La coppia avrebbe approfittato della vulnerabilità delle vittime, tra cui un figlio con disabilità, e si sarebbe impossessata di ingenti somme di denaro. Il procedimento giudiziario si è concluso con la condanna dei due imputati.

