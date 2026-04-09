Tenta il suicidio tagliandosi con un vetro ragazzo salvato in extremis

Nei giorni scorsi, nei pressi della stazione di Iseo, un ragazzo ha tentato di togliersi la vita tagliandosi con un pezzo di vetro. L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Chiari si è rivelato decisivo per bloccare il gesto e mettere in salvo il giovane. I militari sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a evitare che la situazione degenerasse. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato al gesto.

Nei giorni scorsi, in prossimità della stazione di Iseo, un ragazzo in preda alla disperazione è stato salvato dai Carabinieri della Compagnia di Chiari. Il giovane, un cittadino extracomunitario, si trovava in uno stato di forte agitazione e stava tentando di procurarsi lesioni con il vetro di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Tenta il suicidio, salvata in extremisMomenti di forte tensione nella notte tra martedì e mercoledì alla stazione ferroviaria di Rimini, dove un intervento della polizia di Stato ha... Varese, donna tenta il suicidio in hotel: agenti si trovano davanti una tragica scena, salvataggio in extremisÈ stata salvata in extremis una giovane donna che aveva tentato il suicidio in un hotel di Laveno Mombello (Varese).