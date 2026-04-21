Carabiniere foggiano eroe salva ragazzo che tenta il suicidio ammanettandosi a lui | Se cadi tu cado con te

Da foggiatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile, Giuseppe Coscia, carabiniere di Foggia da 10 anni in servizio a Osimo, in provincia di Ancona, ha salvato un ragazzo intenzionato a farla finita lanciandosi da una scogliera, ammanettandosi a lui. “Se cadi tu, cado io con te” L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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