Inquinamento ambientale e abusivismo edilizio i Carabinieri denunciano tre persone

I Carabinieri di Avellino, in collaborazione con la Forestale, hanno svolto controlli mirati nei settori dell’inquinamento ambientale e dell’abusivismo edilizio. Durante le verifiche sono state denunciate tre persone. Le operazioni hanno coinvolto il monitoraggio di attività potenzialmente dannose per l’ambiente e l’edilizia abusiva nel territorio. Le forze dell’ordine hanno agito per verificare eventuali irregolarità e violazioni delle norme vigenti.

L’attività congiunta posta in essere tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e la specialità dei Carabinieri Forestale del Gruppo di Avellino, attraverso controlli afferenti il settore dell’inquinamento ambientale ed il settore di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Rotondi (AV): I carabinieri denunciano un imprenditore per abusivismo edilizio. Sospesa l’attivitàUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Controlli dei carabinieri: quattro denunciati per rifiuti e abusivismo edilizioIrpinia, operazioni su gestione illecita dei rifiuti e controlli edilizi nel territorio Nell’ambito di servizi congiunti disposti dal Comando... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Comando Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica; Barletta, il palco del Jova Beach ha distrutto le dune: ci sono tre indagati per danni ambientali I NOMI; Jova Beach Party, a Barletta tre indagati per inquinamento ambientale; Jova beach party, tre indagati per danni ambientali. Jova Beach Party 2022, aperta indagine sul concerto a Barletta| Reato di inquinamento ambientale e non soloJova Beach Party 2022, la Procura di Trani ha aperto un'indagine sul concerto di Jovanotti sul lungomare di Barletta: quali sono i reati contestati ... ilsussidiario.net Mare Monstrum 2025, crescono abusivismo, inquinamento e pesca illegaleAbusivismo edilizio, smaltimento rifiuti e inquinamento delle acque, pesca di frodo e violazioni del Codice della navigazione, il 2024 è stato un anno nero per le coste e i mari italiani, segnato da ... huffingtonpost.it Jova Beach Barty Tre indagati per inquinamento ambientale colposo, abuso edilizio e falso. - facebook.com facebook #JovaBeachParty sotto accusa: 3 indagati per inquinamento ambientale Il concerto di Jovanotti a Barletta avrebbe danneggiato 16mila metri quadrati di costa. Per questo, la Procura di Trani ha aperto un fascicolo x.com