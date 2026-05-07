Trieste aggressione all’uscita dalla scuola media | 14enne colpito al volto da un coetaneo Ferita anche l’insegnante intervenuta per difenderlo

Nel pomeriggio di martedì, nel piazzale di una scuola secondaria di primo grado a Trieste, si è verificata un'aggressione che ha coinvolto un minorenne e un insegnante. Un ragazzo di 14 anni è stato colpito al volto da un coetaneo, mentre l'insegnante intervenuto per difenderlo ha riportato una ferita. La scena si è svolta poco dopo l'uscita dalla scuola, generando momenti di forte tensione tra i presenti.

Momenti di forte tensione nel capoluogo giuliano. Nella giornata di martedì, intorno alle 14, il piazzale di una scuola secondaria di primo grado si è trasformato nel palcoscenico di una preoccupante violenza. Stando a quanto riportato dall'agenzia ANSA, al termine dell'orario di lezione un quattordicenne è finito nel mirino di un coetaneo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Scampia, terrore a scuola: 14enne accoltellato nei bagni da un coetaneoPaura in una scuola di Scampia, dove un 14enne è stato ferito con un’arma bianca all’interno dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in... Studente 14enne e insegnante aggrediti da un minorenne fuori da scuolaAggrediti un ragazzino di 14 anni e una docente all’esterno della scuola elementare "Domenico Rossetti" di via Zandonai, che attualmente ospita anche... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Baby gang: 14enne e docente aggrediti fuori da scuola a Trieste; Adolescente picchia un coetaneo e un prof fuori da scuola a Trieste. Il preside: Violenza giovanile ormai un’emergenza; Aggressione a Trieste davanti alla scuola Rossetti: studente quattordicenne e docente vittime di un’aggressione da parte di un adolescente.Il CNDDU esprime preoccupazione e chiede un piano educativo; Pestaggio quattro contro uno a Ponziana: uomo a Cattinara con una frattura al braccio. Il re del caffè di Trieste voleva una scogliera da 70 metri vicino a Miramare: il Tar dice no. - facebook.com facebook