Darrell Sheets, protagonista del reality “Affari al buio”, è stato trovato morto nella sua abitazione di Lake Havasu City, in Arizona. La polizia ha comunicato che la morte è avvenuta a causa di una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa. Aveva 67 anni. La notizia ha suscitato sorpresa tra i fan dello show televisivo.

Darrell Sheets del reality show “ Affari al buio-Storage Wars ” è morto a 67 anni, nella sua abitazione a Lake Havasu City, in Arizona. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, come riportano i media Usa, l’attore sarebbe deceduto a seguito di una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa. Si presume si tratti di suicidio. Gli agenti di polizia asono intervenuti intorno alle 2 del mattino di mercoledì 22 aprile, dove hanno rinvenuto il corpo e ne hanno dichiarato il decesso. Il caso è stato affidato all’unità investigativa criminale, che ha avviato accertamenti tuttora in corso per verificare se si tratta effettivamente di un suicidio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Darrell Sheets, star del reality “Affari al buio”. La polizia: “Deceduto a seguito di una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa”

Notizie correlate

Morto Darrell Sheets, la star del reality Affari al buio aveva 67 anniÈ morto all'età di 67 anni Darrell Sheets, star del reality Storage Wars in Italia noto come Affari al buio.

Morto Darrell Sheets, la star di ‘Affari al buio’ aveva 67 anni(Adnkronos) – E' morto Darrell Sheets, star del reality 'Affari al buio' (titolo originale 'Storage Wars'), apparentemente per suicidio, nella sua...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Darrell Sheets, star di Affari al buio, è morto all'età di 67 anni; È morto Darrell Sheets, volto storico di Storage Wars: il re delle aste trovato senza vita dopo colpo d’arma da fuoco; Morto Darrell Sheets, la star di ‘Affari al buio’ aveva 67 anni; Storage Wars, Darrell Sheets trovato morto in casa. Il giallo del suicidio della star delle aste per i depositi abbandonati.

È morto Darrell Sheets, volto storico di Storage Wars: il re delle aste trovato senza vita dopo colpo d’arma da fuocoDarrell Sheets, volto di Storage Wars, è stato trovato morto nella sua casa in Arizona: secondo la polizia, il decesso sarebbe legato a un colpo d’arma da fuoco ... libero.it

Darrell Sheets è morto: età, moglie, figli e causa della morte della star di Storage WarsLa star del reality americano trovata senza vita nella sua abitazione in Arizona. Un’indagine ancora aperta, e l’ombra del cyberbullismo sulle ultime settimane della sua vita. Alle due di notte del 22 ... alphabetcity.it

È Morto Darrell Sheets, star di "Affari al buio": aveva 67 anni ...Continua - facebook.com facebook

Morto Darrell Sheets, la star di ‘Affari al buio’ aveva 67 anni x.com