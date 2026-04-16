Il lato più intimo di Rafa Nadal in una nuova docuserie presto su Netflix

Una nuova docuserie in arrivo su Netflix si concentrerà sulla vita personale e professionale di Rafa Nadal, uno dei tennisti più noti a livello mondiale. La produzione promette di offrire uno sguardo approfondito sul lato più intimo del campione, evidenziando aspetti della sua quotidianità e delle sfide affrontate nel corso della carriera. La serie sarà disponibile a breve sulla piattaforma di streaming.

Per anni, Rafa Nadal ci ha abituati all'impossibile: trasformare il dolore in routine, l’epopea in abitudine e la resistenza in una forma di identità. Ecco perché oggi ha senso che il suo ritratto audiovisivo non si presenti in forma di omaggio solenne, né di biografia tradizionale, ma come un documentario che promette di addentrarsi proprio dove non si guarda quasi mai quando si parla di lui: dietro al mito. Netflix lancerà Rafa, una docuserie in quattro episodi incentrata sulla vita, la carriera e l'ultimo periodo agonistico di una delle più grandi figure nella storia dello sport, il prossimo 29 maggio. La piattaforma ha appena svelato il...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il lato più intimo di Rafa Nadal in una nuova docuserie presto su Netflix Notizie correlate Rafa Nadal, una cupa profezia su Jannik Sinner: "Ora sarà difficile..."La sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic, maturata al quinto set nella semifinale degli Australian Open, è stata un terremoto per il... Chiara Ferragni, in attesa della firma per la nuova docuserie su NetflixSi parla ancora una volta della nuova possibile docuserie sulla vita di Chiara Ferragni degli ultimi due anni: è Netflix che la produrrebbe Prima il... Altri aggiornamenti Si parla di: Il lato più intimo di Rafa Nadal in una nuova docuserie presto su Netflix. Il lato più intimo di Rafa Nadal in una nuova docuserie presto su NetflixIl 29 maggio Netflix lancia Rafa, una docuserie in quattro episodi incentrata sulla vita, la carriera e i sacrifici di una delle più grandi figure nella storia dello sport, attraverso immagini inedite ... gqitalia.it Netflix annuncia ‘RAFA’, la docuserie su Nadal in arrivo a fine maggioTennis - ATP | Appuntamento su Netflix a partire dal prossimo 29 maggio per 4 episodi targati Nadal, In un ritratto intimo e umanamente profondo di una delle più grandi leggende dello sport ... ubitennis.com