Rafa il trailer della serie sulla carriera di Nadal è da brividi

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È uscito il trailer ufficiale di "Rafa", la docuserie dedicata alla straordinaria storia di Rafael Nadal, disponibile dal 29 maggio su Netflix. Tra vittorie, infortuni, lacrime e rivalità storiche, lo spagnolo ripercorre la sua carriera, che lo ha reso uno dei tennisti più forti della storia. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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RAFA (2026) | Trailer italiano della docuserie sportiva su Nadal | NETFLIX

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