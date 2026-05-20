Rafa il trailer della serie sulla carriera di Nadal è da brividi
È uscito il trailer ufficiale di "Rafa", la docuserie dedicata alla straordinaria storia di Rafael Nadal, disponibile dal 29 maggio su Netflix. Tra vittorie, infortuni, lacrime e rivalità storiche, lo spagnolo ripercorre la sua carriera, che lo ha reso uno dei tennisti più forti della storia. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
RAFA (2026) | Trailer italiano della docuserie sportiva su Nadal | NETFLIX
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RAFA su Netflix: la docuserie su Nadal arriva il 29 maggio | Trailer x.com
Rafa | Trailer Ufficiale reddit
Rafa, il trailer ufficiale della serie [HD]Regia di Zach Heinzerling. Una serie con John McEnroe, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic. Dal 29 maggio su Netflix. mymovies.it
#ScifiNews - è online un nuovo coloratissino teaser-trailer della nuova serie anime dedicata a Ghost in the Shell (che oltre all'adrenalina dell'azione presenterà anche dei momenti umoristici) in uscita il 7 Luglio su Amazon Prime video ad opera dello stud - Facebook facebook
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