È uscito il trailer ufficiale di "Rafa", la docuserie dedicata alla straordinaria storia di Rafael Nadal, disponibile dal 29 maggio su Netflix. Tra vittorie, infortuni, lacrime e rivalità storiche, lo spagnolo ripercorre la sua carriera, che lo ha reso uno dei tennisti più forti della storia. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Rafa", il trailer della serie sulla carriera di Nadal è da brividi

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RAFA (2026) | Trailer italiano della docuserie sportiva su Nadal | NETFLIX

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RAFA su Netflix: la docuserie su Nadal arriva il 29 maggio | Trailer x.com

Rafa | Trailer Ufficiale reddit

Rafa, il trailer ufficiale della serie [HD]Regia di Zach Heinzerling. Una serie con John McEnroe, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic. Dal 29 maggio su Netflix. mymovies.it

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