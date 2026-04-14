LIVE Musetti-Landaluce ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | terminato il 1° set sulla Pista Rafa Nadal

Al torneo ATP di Barcellona 2026, si sta giocando il match tra Musetti e Landaluce sulla Pista Rafa Nadal. È terminato il primo set e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Nel programma della giornata sono previsti altri incontri, tra cui Sonego contro Martinez e Cobolli contro Dedura, entrambi a partire dalle 11.00. La copertura in diretta offre aggiornamenti continui sugli incontri in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 12.11 È appena terminato il primo set tra Alex De Minaur e Sebastian Ofner, con l’australiano che se l’è aggiudicato al tie-break. Alla fine di questa sfida entreranno in campo Lorenzo Musetti e Martin Landaluce. 12.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Landaluce Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Martin Landaluce, partita valevole per il primo turno dell’ ATP 500 di Barcellona 2026.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: terminato il 1° set sulla Pista Rafa Nadal LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: avvio contro la nuova promessa spagnolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo... LIVE Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: avvio difficile contro la nuova promessa ibericaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.