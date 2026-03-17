Carlo Ancelotti annuncia i convocati del Brasile con una gaffe | Scusate c'è un errore

Il commissario tecnico del Brasile ha annunciato i convocati della nazionale, ma si è corretto subito dopo, ammettendo di aver commesso un errore. In diretta televisiva ha detto:

"Mi dispiace. ce n'era ancora uno che non avevo annunciato", le parole del commissario tecnico verde-oro chiedendo venia per lo sbaglio e la gaffe commessi in diretta tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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