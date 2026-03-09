Dopo Radio 105 altri due eventi musicali in centro a Ferrara | conduce Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sarà a Ferrara per condurre due eventi musicali nel centro della città. L’annuncio, diffuso online lunedì 9, è stato ripreso da diversi siti nazionali. Dopo Radio 105, la conduttrice svizzera parteciperà a questi due appuntamenti, che si svolgeranno in diverse location del centro storico. La notizia ha suscitato interesse tra i cittadini e i fan della showgirl.

Michelle Hunziker arriva a Ferrara. L’indiscrezione, uscita online nella mattinata di lunedì 9 e ripresa rapidamente da vari siti nazionali, vuole la nota conduttrice svizzera protagonista di due appuntamenti musicali in città. Dopo le serate del compleanno di Radio 105 (dal 20 al 22 marzo), infatti, piazza Trento e Trieste sarà lo sfondo anche di altri due show: ‘Battiti Live Spring’ e ‘Il più grande karaoke d’Italia’. Due spettacoli che verranno registrati appunto a Ferrara giovedì 26 e venerdì 27 marzo che poi verranno trasmessi su Canale 5 nelle settimane successive. A condurre entrambi gli eventi sarà, appunto, Michelle Hunziker. Secondo quanto si apprende, ‘Battiti Live Spring’ (che anticipa l’omonimo format estivo) sarà poi suddiviso in tre puntate speciali, mentre la sfida al karaoke formerà altri due appuntamenti televisivi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

