Racconto di una Notte anticipazioni dal 18 al 24 maggio 2026 | Mahir prepara un piano per evitare di sposare Sila ma Afet lo inganna
Nelle puntate di Racconto di una Notte dal 18 al 24 maggio 2026, Mahir Yilmaz sta mettendo a punto un piano per evitare di sposare Sila Haroglu. Nel frattempo, Afet si introduce nella vicenda, creando una situazione di inganno. La storia si concentra sulle decisioni di Mahir e sulle manovre di Afet, che influenzano gli eventi e le scelte dei personaggi principali. La trama si sviluppa attraverso le dinamiche di relazioni e le strategie messe in atto dai protagonisti.
© US Mediaset Nelle prossime puntate di Racconto di una Notte, Mahir Yilmaz prepara un piano per aiutare Sila Haro?lu senza dover ricorrere al “matrimonio riparatore” e fare da padre al bambino che aspetta dal defunto cugino Kemal. L’uomo promette infatti a Sila di inserirla in un programma di protezione della polizia, in modo tale da farla trasferire all’estero con una nuova identità e sfuggire alle grinfie del nonno Cabir. Per prendere tempo, Mahir e Sila organizzano dunque un falso fidanzamento, ma Afet scopre tutto quanto e agisce affinché vada in porto un vero matrimonio tra il nipote e la ragazza quella sera stessa. Maggiori info nelle trame che seguono. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Racconto di una notte anticipazioni Domenica 03 Maggio; Mahir scopre il peggior segreto di Canfeza.
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Racconto di una notte : Da Lunedí 18 maggio, ufficialmente nella fascia pomeridiana ore 16:05 VARIAZIONI DI PALINSESTO : Tutto quello che c'è da sapere su Racconto di una notte e le soap di Canale 5! Ecco tutti gli aggiornamenti da segnarvi in agenda - Facebook facebook
Soap&Novelas #RaccontoDiUnaNotte settimana dal 18 al 23 maggio 2026: MAHIR PORTA VIA CANFEZA E SUREYYA MENTRE CABIR SPARA A FERMAN! Via @Montes1301 x.com
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