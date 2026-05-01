La prevendita dei biglietti per la partita tra la squadra locale e la squadra ospite sta proseguendo con grande affluenza. Alle 19 di ieri, erano stati già venduti più di 2.100 tagliandi. La richiesta continua a crescere, con molti tifosi che si sono già assicurati il loro posto allo stadio. La vendita dei biglietti si svolge esclusivamente online, senza segnalare ancora problemi di disponibilità.

La prevendita per Spal-Faenza prosegue a gonfie vele, tanto che alle 19 di ieri risultavano venduti la bellezza di 2.114 biglietti. Considerando che gli abbonati dell’Ars et Labor sono 2.268, i tifosi che si sono già assicurati un posto sugli spalti dello stadio Mazza per la gara in programma domenica prossima alle 15,30 sono quasi 4.400. E non è finita, perché la prevendita continua online sul sito etes.it, presso la tabaccheria L’Angolo della Fortuna (viale Krasnodar 31) e la biglietteria dello stadio Mazza in corso Piave oggi dalle 9 alle 12, e domani dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. I tagliandi sono in vendita a tariffe speciali: curva Ovest 5 euro, tribuna (tutti i settori) 10 euro (Under 12 5 euro), settore ospiti intero 13 euro, donne, Over 65 e disabili 10 euro, Under 12 5 euro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prevendita a gonfie vele. Oltre 2.100 tagliandi già staccati

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