Garlasco parla il testimone che trovò una bici nera dietro via Pascoli poco dopo l' omicidio di Chiara Poggi

A Garlasco, un testimone ha raccontato di aver trovato una bicicletta nera dietro via Pascoli poco dopo il delitto di Chiara Poggi. L’uomo ha descritto il momento e il luogo in cui ha notato la bici, senza aggiungere dettagli sui possibili collegamenti con l’omicidio. La scoperta è stata fatta nelle prime ore successive all’accaduto e non ci sono state ulteriori conferme sulla provenienza o sull’eventuale coinvolgimento dell’oggetto. La polizia ha preso nota della testimonianza.

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