Garlasco parla il testimone che trovò una bici nera dietro via Pascoli poco dopo l' omicidio di Chiara Poggi
A Garlasco, un testimone ha raccontato di aver trovato una bicicletta nera dietro via Pascoli poco dopo il delitto di Chiara Poggi. L’uomo ha descritto il momento e il luogo in cui ha notato la bici, senza aggiungere dettagli sui possibili collegamenti con l’omicidio. La scoperta è stata fatta nelle prime ore successive all’accaduto e non ci sono state ulteriori conferme sulla provenienza o sull’eventuale coinvolgimento dell’oggetto. La polizia ha preso nota della testimonianza.
Della bici nera rinvenuta a settembre 2007, appena mese dopo il delitto di Garlasco dietro via Pascoli, si è parlato a lungo. L’inviato Emanuele Canta di Mattino Cinque ha raggiunto il testimone che notò quel mezzo in via Toledo, una diramazione di via Pascoli dietro l’abitazione dei Poggi. Un punto tra le sterpaglie, quello, che secondo gli inquirenti indicherebbe il tragitto di Andrea Sempio dopo l’omicidio di Chiara Poggi. La bici era “in buone condizioni” ma non fu mai fatto un verbale. Parla il testimone che vide la bici nera dietro via Pascoli Il collegamento con il delitto di Garlasco Il pensiero dell'ex maresciallo Marchetto... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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