Quilindschy Hartman potrebbe essere il primo rinforzo del parrocchetto
Arriva una notizia recente dai media spagnoli riguardante il mondo degli animali. Si parla di un possibile nuovo acquisto per un parrocchetto, che potrebbe diventare il primo rinforzo della sua colonia. La notizia è stata diffusa oggi e riguarda un'eventuale integrazione nel gruppo di uccelli dello stesso tipo. Al momento, non ci sono dettagli ulteriori sulla specie o sul motivo di questo possibile acquisto.
2026-05-19 19:48:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Con il permanenza già raggiunta inizia ad ingrassare mercato di trasferimento la prossima estate una finestra di trasferimento che sarà Il primo di Monchi alla guida dell’Espanyol. Negli ultimi giorni sono saliti alle stelle i nomi dei futuri giocatori che potrebbero arrivare all’Espanyol quest’estate. Sembra che uno di loro lo sarebbe Quilindschy Hartman, terzino sinistro 24enne di nazionalità olandese, che appartiene al Burnley di Alan Pace. Una delle posizioni che l’Espanyol dovrà rafforzare quest’estate è la indietro mancino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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