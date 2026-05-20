Quilindschy Hartman potrebbe essere il primo rinforzo del parrocchetto

Arriva una notizia recente dai media spagnoli riguardante il mondo degli animali. Si parla di un possibile nuovo acquisto per un parrocchetto, che potrebbe diventare il primo rinforzo della sua colonia. La notizia è stata diffusa oggi e riguarda un'eventuale integrazione nel gruppo di uccelli dello stesso tipo. Al momento, non ci sono dettagli ulteriori sulla specie o sul motivo di questo possibile acquisto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui