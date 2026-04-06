Il numero uno di uno dei paesi ha affermato che l'Iran potrebbe essere eliminato in una notte e che potrebbe avvenire già domani. Nella stessa giornata, sono stati schierati 155 aerei per un'operazione di salvataggio di un pilota. Nel frattempo, l'Iran ha inviato al Pakistan una risposta formale a una proposta di tregua, presentando un piano articolato in dieci punti.

Gli iraniani sono «disposti a soffrire» per avere la libertà, «sarebbero disposti a subire» la distruzione delle loro infrastrutture «per la loro libertà». Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla minaccia di bombardare infrastrutture civili in Iran. «Gli iraniani vogliono che continuiamo a bombardare, vogliono la libertà per l'Iran, ma per loro è molto difficile protestare». Gli iraniani dovrebbero «insorgere» contro il regime ma si troverebbero ad affrontare «serie conseguenze». Lo ha detto Donald Trump nel corso di una conferenza stampa, parlando di cambio di regime in Iran. Il nuovo regime «è più smart e meno radicale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump: "L'Iran può essere eliminato in una notte e potrebbe essere domani. Per il salvataggio del pilota schierati 155 aerei"

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