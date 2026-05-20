Quel filo rosso che unice l' auto piombata sulla folla e l' omicidio di un capotreno
Sabato 16 maggio a Modena si è verificato un episodio che ha lasciato il segno, con un’auto che si è immessa sulla folla, provocando feriti e momenti di caos. In parallelo, si indaga su un omicidio che coinvolge un capotreno, collegato agli eventi di quella giornata. Le autorità stanno analizzando i dettagli, mentre le immagini di quanto accaduto continuano a circolare, lasciando un’impressione difficile da dimenticare.
Ogni giorno siamo sommersi da foto e video di ogni tipo. Eppure le immagini di quanto accaduto sabato 16 maggio a Modena restano difficili da sostenere.Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, un’automobile sparata a forte velocità da largo Garibaldi ha imboccato via Emilia Centro falciando alcuni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Quel che resta dopo l'omicidio "senza ragione" del capotreno e il caso ModenaNell’era della digitalizzazione siamo abituati e abituate a vedere foto e video in maniera seriale e quotidiana.
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Credo nel fatto che non finisca tutto con la morte. Credo che esista qualcosa. Sogno spesso la mamma credo percepisca che di lei ho bisogno per affrontare tutto. Tra me e Leiresta quel filo rosso sottile ad unirci. Sognarla rende il mio tempo meno pesante x.com
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