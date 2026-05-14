Uno degli indagati presente anche nel filone milanese. Nell'elenco anche stilisti e manager "Il mercato delle informazioni è ancora vivissimo", è la felice sintesi in conferenza stampa del pm napoletano Vincenzo Piscitelli, titolare del fascicolo con il pm Claudio Onorati. Soprattutto se si tratta di vip come lo stilista d'alta moda Alberto Del Biondi, gli ex portieri Alex Cordaz e Julio Cesar, l'attrice Lory del Santo e il cantante Alex Britti, ma anche vittime di codice rosso, vertici di aziende farmaceutiche, imprenditori, un membro del board di Leonardo, manager di Generali e appartenenti a famiglie nobiliari, come si legge nella maxi-ordinanza cautelare di 1852 pagine firmata dal gip Giovanni Vinciguerra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Alex Britti a Lory Del Santo. Quel filo rosso che porta a Equalize

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