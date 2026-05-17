A Seregno arriva il concerto di Michelle Candotti, artista che ha già riscosso successo in Brianza lo scorso anno al Concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli, dove si è classificata seconda. La pianista proporrà un repertorio dal vivo, portando la sua musica in una città che ha già avuto modo di apprezzarla in passato. L'evento si inserisce nel programma del progetto Milano City, che si sta ampliando anche in questa zona.

In Brianza si era già fatta apprezzare lo scorso anno nel Concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli, dove aveva vinto il secondo premio. Ora tornerà in città per un concerto che si inserisce nel palinsesto del festival Piano Milano City, in un’occasione che farà nuovamente notare il suo talento alla tastiera e come interprete. Oggi alle 16 in piazza Antonio Segni si esibirà la pianista Michelle Candotti, in un recital dal titolo “Armonie all’aperto“: qui proporrà brani di Frederic Chopin, Franz Liszt e Béla Bartòk. In particolare, di Chopin verranno eseguiti la Barcarolle in fa diesis maggiore opera 60 del 1846 e il Preludio numero 15 opera 28 “Goccia d’acqua“, mentre di Bartòk si potrà ascoltare la Sonata per pianoforte BB 88 composta nel 1926. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piano Milano City sbarca a Seregno. Michelle Candotti in concerto

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