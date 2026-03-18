Due pianoforti storici | il concerto unico a Bologna

Il 18 marzo alle ore 20.30, nella Sala Biagi di Bologna, si terrà un concerto con due pianoforti storici interpretato da Zeynep Ucbasaran e Peter Maté. L’evento fa parte della stagione Conoscere la Musica e rappresenta la prima volta che il duo si esibisce in questa sede con strumenti antichi. La serata prevede un repertorio dedicato a composizioni per due pianoforti.

Il 18 marzo alle ore 20.30, la Sala Biagi di Bologna ospiterà per la prima volta il duo pianistico formato da Zeynep Ucbasaran e Peter Maté nell’ambito della stagione Conoscere la Musica. L’evento si svolgerà in via Santo Stefano 119, offrendo un programma che spazia tra compositori messicani, svizzeri, rumeni, russi e francesi. La particolarità di questa serata risiede nella scelta degli strumenti: verrà ripristinato lo storico pianoforte gran coda spagnolo Ortiz & Cussó del 1925, costruito a Madrid. Questo strumento raro, noto per il suo suono caldo e morbido, è stato recentemente recuperato e restaurato proprio per l’occasione. Lo strumento sarà affiancato dall’altro pianoforte storico presente nella sala, uno Steinway & Sons prodotto ad Amburgo nel 1930. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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