Quattro palestre e nuove sale fitness | ecco il nuovo centro sportivo che sorgerà a Milano

Da milanotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 maggio è stata firmata una convenzione tra il Comune di Milano e una società sportiva per la realizzazione di un nuovo centro sportivo nell’area tra via Betti, via Cechov e via Omodeo, nel Municipio 8. Il progetto prevede la costruzione di quattro palestre e di nuove sale fitness. La struttura sarà situata all’interno di un’area già definita e si inserisce in un intervento di ampliamento delle strutture sportive pubbliche in città.

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Nei giorni scorsi - l’11 maggio - è stata sottoscritta la convenzione tra comune di Milano e Polisportiva Garegnano 1976 ASD per il nuovo centro sportivo che sorgerà nell’area tra via Betti, via Cechov e via Omodeo, all’interno del Municipio 8.Cosa prevede il progettoIl progetto prevede la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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