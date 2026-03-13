Ecco dove sorgerà il nuovo gigante dei dati da 100 milioni alle porte di Milano

Ieri, 12 marzo, Vaultica ha posato la prima pietra di MIL03, un nuovo data center situato nel comune di Settimo Milanese, vicino a Milano. Si tratta di un’infrastruttura che richiederà un investimento di cento milioni di euro. La costruzione avverrà alle porte della città, in una zona dell’hinterland occidentale del capoluogo lombardo.

Avviati i lavori a Settimo Milanese. Il data center da 100 milioni di euro si inserisce in un mercato in rapida espansione Cento milioni di euro per un nuovo data center alle porte di Milano. Vaultica ha posato ieri, giovedì 12 marzo, la prima pietra di MIL03, l'infrastruttura che sorgerà nel comune di Settimo Milanese, nell'hinterland ovest del capoluogo. L'investimento mira a soddisfare la crescente domanda di servizi cloud e intelligenza artificiale, settori che richiedono un'alta capacità di calcolo e una gestione massiccia di dati. Il progetto si inserisce nella rapida espansione del mercato digitale nell'area metropolitana milanese, ormai considerato un hub strategico a livello europeo per operatori hyperscaler e aziende tecnologiche. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

