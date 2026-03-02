La Premier League dice no all'estensione dell'utilizzo del VAR per i calci d'angolo | si deve giocare

La Premier League ha annunciato di non voler estendere l’uso del VAR ai calci d’angolo. La decisione è stata comunicata dopo che l’IFAB aveva approvato una modifica al protocollo che avrebbe consentito l’uso del video assistant refereeing in questa situazione. La lega ha deciso di non applicare questa modifica e di mantenere le regole attuali, lasciando che il gioco prosegua senza interventi video sui calci d’angolo.

La Premier League ha subito deciso di non adottare la modifica al protocollo VAR appena approvata dall'IFAB circa l'utilizzo sui calci d'angolo. I motivi alla base della scelta.