Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz fino al Roland Garros | il divario minimo e massimo

Lo stop di Carlos Alcaraz agli eventi di Roma e Parigi fa salire le possibilità di Jannik Sinner di mantenere la posizione di numero uno del ranking mondiale. L’assenza dello spagnolo comporta la perdita di 3.000 punti, poiché aveva conquistato quei tornei nell’ultima stagione, portando il suo totale a 9.960 punti. La situazione permette a Sinner di guadagnare punti in vista di Roland Garros, con margini di variazione tra il minimo e il massimo in base ai risultati ottenuti.

Il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz all’ATP Masters 1000 di Roma ed al Roland Garros apre ad una lunga permanenza di Jannik Sinner al numero 1 del mondo: lo spagnolo perderà 3000 punti per aver vinto i tornei appena citati nel 2025 e scenderà sotto quota 10000 punti, a 9960. L’azzurro, invece, al momento si trova a quota 13400 dopo la vittoria all’esordio a Madrid, e scarterà 650 punti a Roma e 1300 a Parigi, ma recupererà i 50 punti di Halle 2025: Sinner, nella peggiore delle ipotesi, ovvero nel caso in cui non vincesse più match in Spagna e poi saltasse a sua volta Roma ed il Roland Garros, scenderebbe a quota 11500, mantenendo comunque 1540 punti di vantaggio sul Alcaraz.🔗 Leggi su Oasport.it

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