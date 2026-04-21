Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Madrid turno per turno | il distacco minimo e massimo

A Madrid, l’assenza di Carlos Alcaraz potrebbe favorire Jannik Sinner nel ranking ATP. L’azzurro non perderà punti poiché l’anno scorso aveva partecipato a Roma e non ha bisogno di scartare risultati. Durante il torneo sul cemento spagnolo, Sinner potrebbe accumulare fino a mille punti, a seconda delle sue prestazioni e del distacco rispetto all’avversario più vicino in classifica.

L’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid potrebbe far scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: l’azzurro non scarterà punti, dato che l’anno rientrò a Roma, e potrebbe incamerarne fino a 1000 nel corso del torneo in altura sulla terra battuta spagnola. Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciata ieri, infatti, l’azzurro aveva 390 punti di margine sull’iberico, che a sua volta non scarterà punti, dato che lo scorso anno saltò il torneo iberico essendosi nuovamente infortunato a Barcellona. Nella peggiore delle ipotesi, ovvero con sconfitta all’esordio, l’azzurro finirebbe il torneo di Madrid con 400 punti di vantaggio sullo spagnolo (10 per la partecipazione), mentre nel migliore dei casi, ovvero con il successo finale, il divario sarebbe di 1390 punti (1000 per la vittoria del torneo).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Madrid turno per turno: il distacco minimo e massimo Notizie correlate Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Madrid: il possibile distacco turno per turnoJannik Sinner si è reso protagonista di cinque settimane da urlo, vincendo tre Masters 1000 in rapida successione: prima Indian Wells e Miami... Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Madrid? La proiezione turno per turno. E il vantaggio su Alcaraz…Jannik Sinner deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla sua presenza al Masters 1000 di Madrid, ma tutto lascia intendere che il fuoriclasse... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Madrid: il possibile distacco turno per turno; Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz questa settimana. E a Madrid potrebbe incrementare; Sinner, quando gioca a Madrid e chi potrebbe sfidare (possibile derby con Cobolli agli ottavi); Sinner, quando gioca a Madrid e chi potrebbe sfidare (possibile derby con Cobolli agli ottavi). Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Madrid turno per turno: il distacco minimo e massimoL’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid potrebbe far scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: l’azzurro non scarterà punti, dato che l’anno rientrò a Roma, e potrebbe incamerarne fino a ... oasport.it Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Madrid: il possibile distacco turno per turnoJannik Sinner si è reso protagonista di cinque settimane da urlo, vincendo tre Masters 1000 in rapida successione: prima Indian Wells e Miami (firmando il ... oasport.it Quanti punti servono per vincere il Fantacalcio L'analisi x.com Sarri netto: "Episodi arbitrali e 52 infortuni. Lazio, non so quanti punti..." - facebook.com facebook