Quando inizia la scuola nell' anno accademico 2026-2027 le date ufficiali regione per regione
Per l'anno scolastico 2026-2027, sono state comunicate le date di inizio delle lezioni regione per regione. Da Bolzano, dove la scuola riprenderà a metà settembre, alle altre regioni italiane, le date ufficiali variano e sono state rese note attraverso gli elenchi pubblicati dalle autorità scolastiche locali. L'elenco completo delle date di inizio delle lezioni e delle eventuali variazioni rispetto agli anni precedenti è disponibile presso i siti ufficiali delle rispettive regioni.
Decise le date ufficiali dell’inizio dell’anno accademico 2026-2027. Le singole Regioni e le Province Autonome hanno deliberato i propri calendari, definendo i giorni in cui la campanella tornerà a suonare per milioni di studenti italiani. Porte aperte già dal 31 agosto (in Emilia-Romagna, ma con attività diverse da quelle trazionali), tutti gli alunni comunque inizieranno le lezioni entro metà settembre. La grande novità in Emilia-Romagna: scuole aperte dal 31 agosto Il calendario regione per regione: quando inizia la scuola Le festività nazionali uguali per tutte le scuole La grande novità in Emilia-Romagna: scuole aperte dal 31 agosto La novità più rilevante e discussa per l’anno scolastico 2026-2027 arriva dall’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Virgilio.it
UN ANNO DI SCUOLA ne parliamo con la regista Laura Samani
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