Quando inizia la scuola nell' anno accademico 2026-2027 le date ufficiali regione per regione

Per l'anno scolastico 2026-2027, sono state comunicate le date di inizio delle lezioni regione per regione. Da Bolzano, dove la scuola riprenderà a metà settembre, alle altre regioni italiane, le date ufficiali variano e sono state rese note attraverso gli elenchi pubblicati dalle autorità scolastiche locali. L'elenco completo delle date di inizio delle lezioni e delle eventuali variazioni rispetto agli anni precedenti è disponibile presso i siti ufficiali delle rispettive regioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui