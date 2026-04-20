Calendario scolastico 2026 2027 quando inizia la scuola a settembre | le date regione per regione e i ponti

Il calendario scolastico per l'anno 20262027 è ancora in fase di definizione, con le date di inizio delle lezioni che variano tra il 7 e il 17 settembre a seconda della regione. Gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano saranno i primi a tornare in classe, mentre le altre regioni stanno ancora stabilendo le date ufficiali. I ponti e le festività influenzeranno il calendario regionale.

In via di definizione il calendario scolastico per l'anno 20262027. L'inizio delle lezioni è previsto tra il 7 e il 17 settembre e i primi a entrare in classe saranno gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano. Le date regione per regione e il calendario completo con ponti e festività del prossimo anno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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