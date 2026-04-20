Con il ranking ATP aggiornato a lunedì 20 aprile, sono stati resi noti i possibili avversari di Jannik Sinner nel sorteggio del torneo di Madrid del 2026. La lista delle teste di serie e delle non teste di serie permette di individuare i giocatori che l’azzurro potrebbe incontrare in ogni turno e quali avversari sarebbe meglio evitare. La fase di preparazione si concentra quindi sui potenziali incontri e sui possibili incroci nel tabellone.

Con il rilascio del ranking ATP di oggi, lunedì 20 aprile, in pratica sono state ufficializzate anche le 32 teste di serie, al netto di forfait dell’ultimo minuto, del tabellone principale di singolare maschile di Madrid: nella cerimonia del sorteggio, prevista quest’oggi, Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding. IL REGOLAMENTO. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sorteggio ATP Madrid 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Chi evitare tra le non teste di serie

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