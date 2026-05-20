Quando il cervello impara a volare | la realtà virtuale riscrive i confini del corpo umano

Da lifeandnews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, la realtà virtuale ha superato i confini del semplice intrattenimento per entrare nel campo della ricerca e della terapia. Studi recenti mostrano come questa tecnologia influenzi le sensazioni e le percezioni del corpo, modificando le risposte cerebrali a stimoli virtuali. Esperimenti in laboratorio hanno dimostrato che l’immersione in ambienti virtuali può alterare la percezione di limiti fisici e sensazioni corporee. Questi risultati aprono nuove strade per applicazioni cliniche e scientifiche, portando a un approfondimento sulla relazione tra mente e corpo.

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