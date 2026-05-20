Negli ultimi anni, la realtà virtuale ha superato i confini del semplice intrattenimento per entrare nel campo della ricerca e della terapia. Studi recenti mostrano come questa tecnologia influenzi le sensazioni e le percezioni del corpo, modificando le risposte cerebrali a stimoli virtuali. Esperimenti in laboratorio hanno dimostrato che l’immersione in ambienti virtuali può alterare la percezione di limiti fisici e sensazioni corporee. Questi risultati aprono nuove strade per applicazioni cliniche e scientifiche, portando a un approfondimento sulla relazione tra mente e corpo.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Uno studio dimostra che bastano poche ore... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Quando il cervello impara a volare: la realtà virtuale riscrive i confini del corpo umano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[FULL] I got the WEAKEST Race, but my OP SCI-FI ARMY System easily CRUSHED all Magic Lords!!

Sullo stesso argomento

L’AI impara l’efficienza dal corpo umano: sensori ottici e circuiti analogici per le macchine del futuroPISA – Il futuro dell’Intelligenza Artificiale potrebbe non dipendere esclusivamente dalla potenza di calcolo, ma dalla capacità di imitare...

L’AI fa ‘copia e incolla’ dal cervello umano, così impara: la strategia della Statale di Milano(Adnkronos) – L'Ai 'copia' il cervello umano per migliorare le sue capacità di analisi.

Effetto Tetris: cosa è e perché il cervello lo continua a vedereHai mai chiuso gli occhi dopo ore di videogioco e visto ancora i blocchi cadere? Si chiama effetto Tetris ed è studiato dalla psicologia cognitiva. curiosandosimpara.com

Il cervello non si ‘spegne’ durante l’anestesiaA sostenerlo una ricerca del Baylor St. Luke’s Medical Center, negli Stati Uniti, appena pubblicato su Nature ... repubblica.it