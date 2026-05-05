L’AI fa ‘copia e incolla’ dal cervello umano così impara | la strategia della Statale di Milano

(Adnkronos) – L'Ai 'copia' il cervello umano per migliorare le sue capacità di analisi. E' la strategia messa in campo da ricercatori dell'università Statale di Milano che hanno sviluppato un algoritmo in grado di sfruttare il 'rumore di fondo' per processare grosse quantità di dati in sequenza così come i neuroni elaborano informazioni in un contesto molto disturbato. In questo modo, il sistema risulta più stabile e controllabile, evitando la perdita di informazioni e consentendo di analizzare sequenze di dati molto lunghi. I risultati mostrano che questo metodo apre la strada a un'intelligenza artificiale quantistica più robusta, scalabile ed efficiente, applicabile a futuri computer quantistici.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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